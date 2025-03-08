Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın ölüm nedenleri belli oldu! 1 hafta cesediyle yaşamış

Hollywood'un efsanevi oyuncusu Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa 27 Şubat'ta ABD'nin Santa Fe şehrindeki evlerinde ölü bulundu. 95 yaşındaki iki Oscar ödüllü oyuncu ve 65 yaşındaki eşinin ölümlerine dair yapılan soruşturma tamamlandı ve çiftin ölüm nedenleri belli oldu.

HACKMAN EŞİNDEN 1 HAFTA SONRA ÖLDÜ

Betsy Arakawa'nın işlerini yaparken ve daha sonra Gene Hackman ile yaşadığı eve girmek için anahtarlık kullanırken çekilmiş güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak, 11 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor. Arakawa'nın 11 Şubat'ta bilgisayarında açılmamış çok sayıda e-posta olduğu, bu tarihten sonra kendisinden gelen bir iletişim veya bilinen bir aktivitesi olmadığı aktarıldı. New Mexico Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılan şok açıklamaya göre; Oscar ödüllü aktör Gene Hackman, nadir bir virüs kaparak ölen eşi Betsy Arakawa'dan yaklaşık bir hafta sonra doğal sebeplerden yaşamını yitirdi.

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Baş adli tabip Dr. Heather Jarrell'e göre Betsy Arakawa, kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan "grip benzeri semptomlarla başlayan ve hızla daha şiddetli bir hastalığa ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık" olan hantavirüs akciğer sendromundan öldü.

Gene Hackman'ın ise kalp pili anormal kalp ritmi kaydettikten bir hafta sonra, 18 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor. Dr. Jarrell, ünlü oyuncunun ölüm sonrası BT incelemesinin "kalbi ilgilendiren birden fazla cerrahi prosedür, önceki kalp krizlerine dair kanıtlar ve kronik yüksek tansiyon nedeniyle böbreklerde ciddi değişiklikler de dahil olmak üzere ciddi kalp hastalığı gösterdiğini" söyledi.

"ÖLDÜĞÜNÜN FARKINDA OLMAYABİLİR"

Adli tabip, Gene Hackman'ın Alzheimer hastası olduğunu ve bunun ölümüne "önemli katkıda bulunan bir faktör" olduğunu belirtti. Ayrıca oyuncunun susuz kaldığına dair bir kanıt göstermediğini, ancak midesinde yiyecek de bulamadığını, bunun da yakın zamanda yemek yemediği anlamına geldiğini açıkladı.

Dr. Jarrell, Gene Hackman'ın Alzheimer hastalığının ileri evresinde olduğunu belirterek, "Betsy'nin öldüğünün farkında olmamış olması yüksek ihtimal" ifadesini kullandı.