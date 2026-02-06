Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü
Portekiz'e vize başvurusu yapan ve reddedilen kadın yayınladığı videoda gözyaşlarını tutamadı. Genç kadın isyanını "Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım, borca girdim. İzmir'den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?" sözleriyle ifade ederken, bu çıkış sosyal medyayı resmen ikiye böldü. Sözlerine destek verenler kadar, neden böyle bir video çektiğine yönelik tepki gösteren var.
- Portekiz'e vize başvurusu yapan bir genç kadın ret yanıtı aldı.
- Genç kadın, Portekiz'e kısa süreli seyahat için yaptığı harcamaların kendisini borca soktuğunu belirtti.
- Sosyal medya kullanıcıları, genç kadının vize başvurusu ve paylaştığı video hakkında farklı görüşler ifade etti.
Portekiz'e vize başvurusu yapan ancak ret yanıtı alan genç bir kadın, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştığı bir video ile dile getirdi. Videoda gözyaşlarını tutamadığı görülen kadın, kısa süreli bir seyahat için yaptığı harcamaların kendisini ciddi bir maddi yük altına soktuğunu anlattı.
"BORCA GİRDİM" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU
Genç kadın paylaşımında, "Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım, borca girdim. İzmir'den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, vize süreçlerine yönelik tepkileri de beraberinde getirdi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Paylaşımın ardından kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bir kesim, vize başvurularında yaşanan zorluklara ve yüksek maliyetlere dikkat çekerek genç kadına destek verdi. Diğer kesim ise kullanılan ifadeleri ve videonun çekilme biçimini eleştirerek, bu tür çıkışların doğru olmadığını savundu.
İşte o tepkilerden bazıları;
- Avrupa'ya gidememeyi neden bu kadar kafaya takarlar anlamadım. Bu ağlanacak bir şey mi?
- Kızın bilmemesine odaklanacağınıza el kadar küçük belki de Avrupa'nın en gelişmemiş ülkesine nasıl vize alamıyoruz ona mı odaklansanız?
- Her seferinde garip geliyor şu kamerayı açıp nasıl gerçek duygularınızı yansıtıyorsunuz? Ya da çok mu iyi oyuncu olmuş herkes?
- Kızın verdiği tüm bilgiler yanlış , vize alamaması normal…