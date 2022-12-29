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Genç kadının, üvey babasıyla birlikte evin mutfağında yaptığı dans olay yarattı

Dünya Haberleri

Avustralya'da yaşayan Karina Irby adlı kadının, üvey babası Phil ile evlerinin mutfağında yaptığı dans, tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada yayılan videoya eleştiri yağdı.

Avustralya'nın Brisbane kentinde üvey babası ve ailesiyle birlikte yaşayan Karina Irby adlı kadının, üvey babası Phil ile mutfakta dans ederken kaydettiği video tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Video, sosyal medyada kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaşmasının ardından tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, baba ve kızın bu şekilde video çekmesini hoş karşılamadı.

HATASINI KABUL ETTİ, BABASINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Olayın sosyal medyada büyümesinin ardından Karina Irby üvey babasını içine soktuğu durum nedeniyle özür diledi. Ayrıca ülkelerinde havanın sıcak olduğunu ve havuza girmeleri nedeniyle çıplak olduklarını açıkladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Dünya

Avustralya Dünya Haberler

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