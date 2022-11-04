Genç kadının dekoltesini gören restoran yetkilisi, kapıda durup içeri girişini engelledi

Sosyal medya fenomeni Polska Babinks, Fransa'nın Paris kentindeki bir restorana, göğüs dekoltesinin aşırı olması nedeniyle alınmadığını açıkladı. Fenomen, restoran yetkilisiyle kapıda tartıştıkları anlara ilişkin görüntüleri de yayınladı.

Paris kentindeki lüks bir restorana giden TikTok fenomeni Polska Babinks, restoran kapısında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Genç kadının anlatımına göre restorana girmek istediği sırada kapıda beliren restoran yetkilileri, içeri girmesinin mümkün olmadığını anlattı.

GEREKÇE OLARAK DEKOLTESİ GÖSTERİLDİ

Polska Babinks neden içeri giremeyeceğini sorduğunda ise daha ilginç bir cevap aldı. Restoran yetkilileri, Polska'nın kıyafetinin aşırı dekolteli olduğunu ve içerisinin bu dekolte için uygun olmadığını dile getirdi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Sosyal medya fenomeninin dekoltesi nedeniyle restorana alınmaması, Fransa'da tartışmalara da neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bunun feminist bir mücadele olmadığını savunurken, bazıları da kadın haklarının ihlal edildiğini dile getirdi.