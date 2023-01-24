Gelişmeyi Yunan basını duyurdu: Kuzey Makedonya Bayraktar TB2 almak istiyor

Bayraktar TB2'lere dünyadan talipler gelmeye devam ediyor. Bu sefer gelişmeyi Yunan basını duyurdu. Yunan medyasına göre Kuzey Makedonya, Ankara ile içerisinde askeri anlaşmaların da olacağı görüşmeler yapacak. Kuzey Makedonya bu görüşmelerde Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını da isteyeceği konuşuluyor.

Son yıllarda adından çokça bahsettiren Türk Siha'larına talipler gelmeye devam ediyor. Gerek Avrupa'dan gerekse Asya'dan birçok yere ihraç edilen Siha'lar için Yunan basını gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

"TÜRK SAVAŞ KULÜBÜNE KATILACAKLAR"

Yunan basınından "Slpress" adlı internet sitesi,Kuzey Makedonya liderinin, "Türk savaş kulübüne" katılmak istediğini yazdı. Haberde, Stevo Pendarovski'nin, Bayraktar tipi insansız hava aracı alımı için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

BAYRAKTAR TB2 ALMAK İSTİYORLAR

Öte yandan Kuzey Makedonya Devlet Başkanı Stevo Pendarovski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının "Her şeyi daha acil hale getirdiğini" söyleyerek, önümüzdeki dönemde Türkiye ile askeri iş birliğinin sinyalini verdi. Pendarovski, iki ülke arasındaki askeri ortaklığın yıllar önce başladığını ve Kuzey Makedonya Ordusu'ndaki birçok üst düzey askerin, Türk askeri okullarında eğitildiğini hatırlattı.

"HERKESİN ÖNÜNDE KONUŞAMAM"

Türkiye'den SİHA alımının Üsküp'ün gündeminde olup olmadığı sorulan Pendarovski, son bir buçuk yılda Türkiye'den bazı askeri teçhizat ve silah alımı için yeni düzenlemeler yaptıklarını söyleyerek, "Tabii ki bu hassas bir konu ve bunu herkesin önünde ayrıntılı olarak konuşmak istemem." dedi.