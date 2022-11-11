Gelin ve damat düğün salonunun ortasında yaptıkları hareketle konukları ayağa kaldırdı

Güney Amerika ülkesinde gerçekleştiği iddia edilen bir düğüne ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

SPOR SALONUNDA TANIŞTILAR

Buna göre iki genç, düzenli olarak gittikleri spor salonunda tanıştıktan sonra ilişkiye başladılar ve daha sonra evlenmeye karar verdiler.

DÜĞÜN TÖRENLERİ ÇOK İLGİNÇ OLDU

Buraya kadar her şey normalken, çiftin düğün töreni akıl tutulması yarattı. Karşılıklı olarak halter kaldıran gelin ve damat izleyenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı.