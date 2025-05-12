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Malezya'da kamyon çarpması sonucu ölen yavru filin başında annesi 5 saat boyunca bekledi. Acısını sessizce yaşayan anne filin görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

Malezya'da yaşanan trajik bir olay, hayvanların da en az insanlar kadar derin bir sevgi ve yas duygusu taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir fil yavrusu, dikkatsiz bir kamyon sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

"ANNE SEVGİSİ HER CANLIDA AYNI"

Kazanın ardından olay yerine gelen anne fil, ölen yavrusunun başından 5 saat boyunca ayrılmadı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kişinin yüreğine dokundu. Kullanıcılar, "Anne sevgisi her canlıda aynı", "Doğanın yasına saygı duyun" gibi yorumlarla duygularını ifade etti.

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTekin Serdar Kaya Oglu:

Canım yaa yazikk

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