Gece kulübünün tuvaletinde ilişkiye giren adam, kapıyı çalan temizlik görevlisine saldırdı

Avustralya'da gittiği gece kulübünün engelli tuvaletinde kız arkadaşıyla ilişkiye giren adam, kapıyı çalan güvenlik görevlisine saldırdı. Olay sonrası güvenlik görevlisinin burnu kırılırken o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Avustralya'nın Burleigh bölgesinde yaşayan eski askeri personel Billy Dean Fallon, gittiği gece kulübünde kız arkadaşı ile engelli tuvalette ilişkiye girdi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI

Temizlik görevlisininkapıyı çalıp cinsel ilişkiyi bölmesi üzerine Billy, tuvaletten çıkıp görevliye saldırdı. Billy burnunu kırdığı temizlik görevlisi şikayetçi oldu.

3 DAKİKA BOYUNCA KAPIYI ÇALINCA SİNİRLENMİŞ

Billy'nin avukatı, mahkemede müvekkilinin kız arkadaşı ile ilişkiye girdiği sırada temizlik görevlisinin üç dakika boyunca durmadan kapıyı çaldığını ve bunun üzerine müvekkilinin sinirlenip kendisine saldırdığını söyledi.

12 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Burnu kırılan temizlik görevlisinin avukatı ise, müvekkilinin tuvaleti temizlemek için kapıyı çaldığını ancak içeride bulunan Billy ve kız arkadaşı dışarı çıkmayınca uzun süre kapıyı çalmak zorunda kaldığını söyledi.Mahkeme Billy'e 12 ay hapis cezasının yanı sıra burnunu kırdığı temizlik görevlisine 1500 dolar ödemesine hükmetti.