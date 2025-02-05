Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söyledi.

HANGİ YETKİ BUNU YAPMANIZA İZİN VERİYOR?"

Netanyahu ile kameralara karşısına çıkan Trump'ın basın toplantısına ABD'li gazetecilerden birinin yönelttiği soru damga vurdu. Toplantıda söz alan ABD'li gazeteci Trump'a "ABD'nin egemen bir bölgeyi ele geçirmesinden bahsediyorsunuz. Hangi yetki bunu yapmanıza izin veriyor? Sayın Başkan, bu fikri İsrail'in sınırlarını genişletmeyi, barışa sahip olma yolu mu görüyorsunuz?" sorularını yöneltti.

"BU TOPRAKLAR FİLİSTİNLİLERE DE MİRAS KALMIŞTIR"

ABD'li gazeteci yönelttiği sorulara ek olarak "Her ne kadar İsrail halkı bu toprağın sizin ve vatandaşlarınıza ne kadar önemli olduğunu bilse de bu toprak aynı zamanda Filistinlilere de miras kalmıştır" ifadelerine yer verdi.

"İSTİKRAR" VURGUSU YAPTI

ABD'li kadın gazetecinin soruları karşısında şaşırdığı gözlenen Trump, "Bu hamle Orta Doğu'nun bu bölgesine büyük bir istikrar getirecek. Konuştuğum herkes ABD'nin o toprak parçasına sahip olması fikrini seviyor" dedi.