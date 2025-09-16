Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler

Gazze Şeridi'nde topyekün kara harekatı başlatan İsrail ordusu, gece boyunca Gazze kent merkezini yoğun bombardımana tuttu ve şiddetli patlamalar yaşandı. İsrail tanklarının bölgeye girdiği görüntüler dünyaya yayılırken önümüzdeki günlerde işgal daha da yayılabilecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kara harekatını başlatmadan önce Müslümanların ilk kıblesi Kudüs ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal ifadeler kullandı.

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail topyekün işgalde kent merkezine düzenlenen geniş çaplı saldırılarda, 35'i Gazze kentinde olmak üzere toplam 38 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İSRAİL ORDUSU: ŞEHİR KUŞATILACAK

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Gazze'ye yönelik kara saldırılarının başladığı duyuruldu. Operasyona şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncü tümenin ilerleyen günlerde dahil olacağı belirtildi. Kara saldırılarının öncelikle kentin kenar mahallelerinde yoğunlaştığı, ilerleyen süreçte ise şehrin tamamen kuşatılmasının planlandığı ifade edildi.

NETANYAHU'DAN ERDOĞAN'A ÇİRKİN SÖZLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kara harekatı başlatmadan dün gece düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı. Netanyahu, "Kudüs bizim şehrimiz Bay Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Bizim şehrimizdi, bizim şehrimizdir ve bir daha asla bölünmeyecek" dedi.