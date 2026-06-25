Fenerbahçe'nin beklediği ağır ceza gelmedi! UEFA kararı ortaya çıktı
UEFA, Jose Mourinho ve Diego Carlos'un sözleşmelerinde harcama limitlerinin aşılması ile Kerem Aktürkoğlu transferinde talimatlara aykırı işlem tespit edilmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro para cezası ve mali disiplin ihtarı verdi. Haberde, cezanın 2 milyon euroluk bölümünün kesin, 5,5 milyon euroluk kısmının ise şartlı olarak uygulanmasının beklendiği belirtildi.
- UEFA, Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro para cezası verilmesine karar verdi.
- Cezanın 2 milyon eurosu kesin, 5,5 milyon eurosu şartlı olarak uygulanacak.
- Fenerbahçe, Jose Mourinho ve Diego Carlos sözleşmelerinde harcama limitlerini aştı, Kerem Aktürkoğlu transferinde talimatlara aykırı uygulama tespit edildi.
Fenerbahçe'nin UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından yürütülen mali incelemeye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Türkiye gazetesinin haberine göre UEFA, sarı-lacivertli kulübe 7,5 milyon euro para cezası verilmesine karar verdi.
İNCELEME OCAK AYINDA YAPILDI
Haberde, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile bağımsız denetim kuruluşu Deloitte yetkililerinin 24 Ocak 2026 tarihinde Fenerbahçe'de iki gün süren incelemelerde bulunduğu belirtildi.
İddiaya göre kurul, Jose Mourinho ve Diego Carlos ile yapılan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığını, Kerem Aktürkoğlu transferinde ise talimatlara aykırı uygulamalar tespit etti.
KARARIN KULÜBE TEBLİĞ EDİLMESİ BEKLENİYOR
Haberde, UEFA'nın yazılı savunmasını aldığı Fenerbahçe hakkında nihai kararını verdiği ve kararın cuma günü kulübe resmen bildirilmesinin beklendiği aktarıldı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin daha önce UEFA'nın talebi doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde revizyona gittiği ve oyuncunun ücret planlamasını yeniden düzenlediği ifade edildi.
CEZANIN BİR BÖLÜMÜ ŞARTLI OLACAK İDDİASI
Habere göre 7,5 milyon euroluk cezanın 2 milyon euroluk kısmının kesin, 5,5 milyon euroluk bölümünün ise ertelenmiş şartlı ceza olarak uygulanması bekleniyor.
İddiaya göre Fenerbahçe, UEFA ile yapılacak 3-4 sezonluk uzlaşma kapsamında mali yükümlülüklerini yerine getirirse şartlı ceza uygulanmayacak. Aksi durumda bu tutar kulübün Avrupa kupalarından elde edeceği gelirlerden kesilecek.