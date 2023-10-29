Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, Mısır'a yardım çağrısı yaptı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, Mısır'a, insani yardım girişi ve yaralıların tahliyesi için Refah Sınır Kapısı'nı açma çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, Mısır'a, insani yardım girişi ve yaralıların tahliyesi için Refah Sınır Kapısı'nı açma çağrısında bulundu.

Filistinli gruplardan yapılan ortak yazılı açıklamada, "Mısır'daki kardeşlerimize, yaralıların tahliyesi, insani yardım girişi, Gazze Şeridi'ni insani felaketten ve soykırımdan kurtarmak için Refah Sınır Kapısı'nı hemen açma çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in yakıt, ilaç, yiyecek, su, iletişim ve internet kesintisini devam ettirerek Gazze'yi dış dünyadan izole etmeyi sürdürdüğü; Filistin halkına karşı suç işlediği ve katliamlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki yerel kaynaklar ve insani yardım kuruluşları, içeri giren yardımların çok sınırlı olduğunu ve yaşanan felakete göre yeterli olmadığını belirtiyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinde gecikme yaşanmasının İsrail'in denetimlerde çıkardığı sıkıntılardan kaynaklandığı aktarılmıştı.

Çeşitli ülkelerden Gazze'ye ulaştırılmak amacıyla Mısır'ın Ariş Havalimanı'na gelen insani yardımları taşıyan kamyonlar önce Refah Sınır Kapısı'nda denetleniyor daha sonra Mısır- İsrail arasındaki El-Uce (Nitzana) Sınır Kapısı'nda İsrail tarafından da kontrol ediliyor.

Yardımlar daha sonra Gazze Şeridi'ne girişi için tekrar Refah Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

Mısır, Türkiye dahil çeşitli ülkelerden Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasını organize ediyor.