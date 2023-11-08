Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü, 2 asker yaralandı
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Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü, 2 asker yaralandı. İsrail ordusu, ölen askerin ismini açıkladı. Çatışmalarda ölen askerlerin sayısı 31'e yükseldi.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü, 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in "Yedioth Ahronoth" ile "Haaretz" gazetelerinde yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda ölen askerlerin ismini açıkladı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda topçu birliklerinde görevli Çavuş Yaacov Ozeri'nin öldüğü, gece boyunca devam eden çatışmada da 2 askerin yaralandığı aktarıldı.
İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarındaki çatışmalarda ölen askerlerin sayısı 31'e yükseldi.
Kaynak: AA / Dünya