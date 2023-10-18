Gazze Sağlık Müdürü Mounir Al-Barsh katliam sonrası gözyaşlarını tutamadı

12 gündür Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in bir hastaneyi hedef alarak 500'den fazla kişinin ölümüne neden olması dünyayı ayağa kaldırırken, saldırı sonrası bir gazeteye bilgi veren Gazze Sağlık Müdürü Mounir Al-Barsh'ın gözyaşlarına boğulduğu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 12 gündür bomba yağdırıyor. Dün akşam Gazze'de bir hastaneyi hedef alan İsrail, en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken katliama dünyadan tepki yağdı.

GAZETEYE BİLGİ VERİRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yüzlerce Filistinliye mezar olan hastaneden gelen görüntüler infial yaratırken, saldırı sonrası bir gazeteye bilgi veren Gazze Sağlık Genel Müdürü Mounir Al-Barsh gözyaşlarına boğuldu.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Al-Barsh'ın telefonda konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, o esnada yanında oturan bir arkadaşının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde sağlıkçı olduğu ifade edilen kişinin de yaşananlara tepki gösterdiği duyuluyor.