Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar şiddetlendi. İsrail ordusu, Gazze'nin merkezine yönelik kapsamlı bir kara operasyonu başlatırken Hamas'ın Gazze'deki 'örümcek ağı' tünelleri de ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Gazze'deki tüneller ilk kez bu kadar net görüntülendi! İsrail askerlerini zor bir savaş bekliyor

İsrail'in Hamas'a karşı başlattığı askeri operasyonun hedeflerinden biri Gazze'nin altından geçen yüzlerce kilometre uzunluğunda olduğu iddia edilen tünelleri imha etmek. Gazze'de serbest bırakılan bir rehinenin "örümcek ağı" olarak tasvir ettiği tüneller bir Arap televizyon kanalı tarafından ilk kez bu kadar net görüntülendi.