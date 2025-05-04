Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 52 Bin 535'e Ulaştı
Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 535'e, yaralı sayısının ise 118 bin 491'e yükseldiğini duyurdu.
İSRAİl'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 535'e yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 52 bin 535'e, yaralı sayısının ise 118 bin 491'e yükseldiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya