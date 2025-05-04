Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 52 Bin 535'e Ulaştı

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 52 Bin 535'e Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 535'e, yaralı sayısının ise 118 bin 491'e yükseldiğini duyurdu.

İSRAİl'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 535'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 52 bin 535'e, yaralı sayısının ise 118 bin 491'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.