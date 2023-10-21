İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, savaşın psikolojik etkilerini azaltmak için duvar resimleri yapıyor. İsrail bombalarına hedef olmamak için Şifa Hastanesi'ne sığınan çocuklar, yaşadıkları zorlu durumu anlattı. Filistinli çocuklar, evlerine dönme umudunu koruyarak resimler yapmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistinli Çocuklar Savaşın Etkilerini Azaltmak İçin Duvar Resimleri Yapıyor

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, savaşın psikolojik etkilerini azaltmak için duvar resimleri yapıyor.

İsrail bombalarına hedef olmamak için Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinli çocuklar, AA muhabirine, yaşadıkları zorlu durumu anlattı.

9 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Cena Suveydan, İsrail bombardımanından önce ailesiyle birlikte Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'ndeki evlerinde yaşadıklarını söyledi

Filistin bayrağı ve evini çizen Filistinli küçük kız, evlerine dönme umudunu koruduklarını dile getirdi.

Arkadaşlarıyla birlikte resimler yaptıklarını anlatan Filistinli Cena, " Filistin'in özgür olmasını istiyoruz." dedi.

"Rahatlamak için resim çiziyoruz"

Filistinli 12 yaşındaki Riham el-Arair de "Rahatlamak için resim çiziyoruz ve evimize dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Eğitmen Nedim Hamid Cad ise Gazze'deki çocukların psikolojik anlamda çok zorlu günler geçirdiğine dikkati çekerek, çocukları rahatlatmaya yönelik etkinliklerin önemini vurguladı.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.