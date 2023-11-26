Gazze'deki aile, yıkılan evlerinden ve topraklarından ayrılmak istemiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Deyr Belah kentine düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Naci ailesi, enkaza dönen evlerinden ve topraklarından ayrılmak istemiyor. Aile, zorlu yaşam koşullarına rağmen evlerine dönme kararı aldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine düzenlediği saldırılarda evlerinin büyük bir bölümü yıkılan Naci ailesi, her şeye rağmen enkaza dönen evlerinden ve topraklarından ayrılmak istemiyor.

İsrail savaş uçakları geçen ay Deyr Belah kentine düzenlediği saldırılarda Naci ailesine ait iki katlı evi yıkarak, baba Halid Naci'nin ağır yaralamasına neden oldu.

Altı kişilik Naci ailesi, saldırının ardından yaşadıkları büyük zorluklara, en basit ihtiyaçları için bile saatlerce çaba göstermeleri gerekmesine rağmen evlerinin enkazında kalmaya direniyor.

Baba Halid Naci (51), yemek pişirecekleri ateşi yakabilmek için gerekli bir parça tahtayı bulmak için elleriyle enkazı ayıklamaya çalışırken anne Siham Naci (48) ise moloz yığınları üzerine koyduğu bir şilte üzerinde torununu oyalıyor.

Filistinli aile, ağır insani şartlar altında evleri enkaza dönse de topraklarından ayrılmayacağını ifade ediyor.

Evlerine dönme kararı

Saldırı anını ve daha sonra yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Halid Naci, yakınlarında herhangi bir askeri hedef olmamasına rağmen 10 Ekim'de evlerinin ve komşularının evinin bombalandığını söyledi.

Saldırıda enkazın altında kaldığını aktaran Naci, "Çıktıktan sonra bombalamanın tesiriyle elimde derin yaralar, vücudumda yanıklar vardı. Enkazdan çıkarıldığımda durumun nedeniyle benden şehadet getirmemi istiyorlardı." diye konuştu.

Daha sonra ailesiyle Deyr Belah'taki Şuheda el-Aksa Hastanesi yakınlarında yer alan kardeşinin evine gittiğini belirten Naci, orada da uzun süre kalamadıklarını kaydetti.

Biraz toparladıktan sonra İsrail tarafından hedef alınan evine döndüğünü belirten Naci, neredeyse tamamı yıkılan evin bir katını yakın zamanda evlenecek oğlu için hazırladıklarını söyledi.

Saldırılan bölgede insanların hayata tutunma çabasına şahit olduğunu dile getiren Naci, "Parçalanmış kıyafetler, naylon ve tenekeden çadırlar kuran insanları görünce ben de evime dönmeye karar verdim." dedi.

"Bu toprakların sahibiyiz"

Yaşamlarını burada sürdürdüklerini ve yemeklerini enkazın üzerinde hazırladıklarını aktaran Naci, şöyle devam etti:

"Yıkıma rağmen kararlı şekilde, dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz. Evlerimizden çıkamayız. İsrail ordusu, vatanımızı terk etmemiz için zorluyor. Ancak buna hayatımız pahasına karşı koyacağız. Bizim bir davamız var ve bu toprakların sahibiyiz. İşgalciler birçok ülkeden geldi, hepsi paralı asker ve bir vatanları yok. Filistin bizim vatanımız dediler fakat asla ve hiçbir zaman onların vatanı olmadı. Yıkıma rağmen topraklarımızı terk etmemiz mümkün değil."

"Oyuncaklarım gitti"

Naci'nin oğlu Yusuf da "İşgal evimizi yok etti, bütün oyuncaklarım gitti. Umarım savaş biter." diye konuştu.

Anne Siham Naci ise "Evin geri kalan odasının küçük bir bölümünde yaşıyoruz. Ateşte yemek pişiriyoruz. Ne su var, ne de kalacak ev, kış geliyor ve nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Havanın soğumaya başladığını aktaran Naci, yatacak yataklarının dahi olmadığını vurguladı.

İsrail saldırılarının sona ermesini temenni ettiğini dile getiren Naci, "İnsani ara acıları dindirmeye yetmiyor. Umarız hayatımıza barış ve istikrar geri döner." şeklinde konuştu.