Gazze'de yürek yakan görüntü! Hortumdan damlayan suyu kapağa doldurmaya çalıştı

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 34 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'ye çok sayıda ülkede insani yardımlar giderken bölgede büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Kara harekatı ve saldırılar nedeniyle altyapısı büyük hasara uğrayan Gazze'de binlerce Filistinli su temin edebilmek için zorluk yaşarken, hayır kurumlarına ait mobil depolarla dağıtılan temiz sulardan almak için saatlerce sonu görünmeyen kuyruklarda bekliyor.

Filistinli çocuklar da ailelerine su temin edebilmek için büyükler kadar mücadele verirken, bölgeden servis edilen bir görüntü izleyenlerin yüreğini dağladı. Kısa sürede gündem olan videoda, küçük bir çocuğun hortumdan damlayan suyu elindeki kapağa doldurmaya çalıştığı görülüyor.