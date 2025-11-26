Gazze'de Su Kuyusu Kazarken Toprak Altında Kalan Kişi Kurtarıldı
Gazze'nin kuzeyindeki Nasr bölgesinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında bir kişi toprak altına kaldı. Arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kişinin hastanede tedavi altında olduğu ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
GAZZE'de su kuyusu kazarken toprak altında kalan kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı bildirildi.
Gazze'nin kuzeyindeki Nasr bölgesinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Kuzey Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı arama-kurtarma ekibinin, toprak altında kalan kişiyi kurtardığı belirtildi. Yetkililer, kurtarılan kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya