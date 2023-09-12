Gazze'de Filistin Direniş Grupları Ortak Tatbikat Düzenledi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının askeri kanatları, 'Güçlü Destek 4' adıyla ortak askeri tatbikat düzenledi. Tatbikatta roket atışları gerçekleştirildi ve İsrail'in Gazze'den çekildiği tarihin yıldönümünde yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının askeri kanatları "Güçlü Destek 4" adıyla ortak askeri tatbikat düzenledi.

Fetih grubu hariç Filistinli direniş gruplarının askeri kanatlarından oluşan Ortak Oda'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde düzenlenen askeri tatbikat hakkında bilgi verildi.

Tatbikatın Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının kontrolündeki Ayn Calut bölgesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Han Yunus kenti sahilinden de denize doğru roket atışı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca askeri tatbikatın İsrail'in 2005'te Gazze'den çekildiği tarihin yıldönümünde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hamas'a bağlı "El-Aksa" radyosu da tatbikata 4 Filistin direniş grubunun askeri kanadının katıldığını duyururken söz konusu grupların ismi verilmedi.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından dün yapılan açıklamada, askeri tatbikatın 4 saat süreceği ve Gazze kentinden Han Yunus'a kadarki sahil şeridinin kapalı olacağı duyurulmuştu.