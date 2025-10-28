Haberler

Gazze'de Çöp Krizi ve Su Sıkıntısı Halk Sağlığını Tehdit Ediyor

Güncelleme:
Gazze Belediyesi, bölgede 250 bin ton çöp birikmesi ve temiz su eksikliği nedeniyle halkın sağlık riskleri ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Belediyenin temizlik çalışmaları için yeterli ekipman ve kaynak bulunmuyor.

Gazze Belediyesi, bölgede 250 bin tonun üzerinde çöpün birikmesi ve temiz su eksikliği nedeniyle Filistin halkının sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Asım en-Nebih, İsrail'in Gazze'de belediye araç ile ekipmanlarının yüzde 85'inden fazlasının zarar gördüğünü ve 250 bin ton çöpün biriktiğini bildirdi. Nebih, "Gazze, su kıtlığı ve kent genelinde çeyrek milyon tondan fazla atığın birikmesi dahil vatandaşların hayatını tehdit eden çeşitli sağlık ve çevre felaketleriyle karşı karşıya. Gazze'de içme suyu sıkıntısı, çöp birikimiyle aynı anda yaşanıyor. Bu durum yüz binlerce vatandaşın yaşamını tehdit ediyor. Belediyenin temizlik çalışmalarını yürütmek için yeterli araç, yakıt ve ekipman da yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya


