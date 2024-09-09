Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası tamamlandı

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 1 Eylül'de başlayan çocuk felci aşılama kampanyasının ilk etabında 446 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamasında, "Güney Gazze'deki çocuk felci aşılama kampanyası, kampanyanın başladığı 1 Eylül'den bu yana 446 binden fazla çocuğun aşılanmasıyla sona erdi. Beş sağlık tesisi, hiçbir çocuğun atlanmadığından emin olmak için çocuk felci aşısı yapmaya devam edecek. İşbirlikleri için ailelere ve özverileri için tüm aşıcılara ve sağlık çalışanlarına minnettarız. Gazze Şeridi genelinde kampanyanın başarıyla tamamlanması için insani yardım molalarının devam etmesi kilit önem taşımaktadır. Kuzey Gazze'de aşı kampanyasının başlaması için hazırlıklar devam etmektedir. Gazze'deki çocuklar sadece çocuk felci aşısını değil, kalıcı barışı hak ediyor" dedi. UNRWA, geçtiğimiz günlerde aşılama kampanyasının 3 bölgede, 11 gün olarak planlandığını duyurmuştu. İlk 4 günde Gazze'nin merkezindeki çocuklar aşılandı. Sonraki 4 gün Gazze'nin güneyinde, son 3 gün ise Gazze'de yıkımın ve can kaybının en yoğun yaşandığı kuzeye gidileceği ifade edilmişti.