Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi
Ateşkesin resmen yürürlüğe girmesinin ardından iş makineleri adeta Gazze'yi akın etti. Onlarca iş makinesinin kuyruk oluşturduğu yolda araçlardan birinde dalgalanan Türk bayrağı ise dikkatleri çekti
İsrail-Hamas hattında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar bugün TSİ 12.15'te başlayan ateşkes ile son buldu.
ATEŞKES BAŞLADI, İŞ MAKİNELERİ GAZZE'YE GİRDİ
Gazze Belediyesi, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının sağlanmasının hemen ardından yol açma çalışmalarına başladı. Belediyeye ait iş makineleri, Seraya bölgesinde otoyolda biriken molozları kaldırarak yolları temizledi.
TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ
Onlarca iş makinesinin kuyruk oluşturduğu Gazze'de araçlardan birinde dalgalanan Türk bayrağı ise dikkatleri çekti.