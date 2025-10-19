Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Pazar günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'DEN HAMAS'A ŞOK SUÇLAMA

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, saldırıların Hamas'la yaşanan çatışmanın ardından düzenlendiğini bildirdi. Kanal 12, saldırının Hamas militanlarının bir askeri aracı hedef almasının ardından gerçekleştiğini iddia etti.

İsrail saldırısı sonrası Gazze'de ateşkesin bitip bitmediği merak konusu olurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hamas'tan konuyla ilgili art arda açıklamalar geldi.

NETANYAHU: GAZZE'DEKİ SALDIRILARIN HIZINI ARTIRMAYA HAZIRLANIYORUZ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu aktarıldı. Yapılan istişarelerin ardından Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik sert müdahalede bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi. İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak." ifadelerini kullandı.

KASSAM TUGAYLARINDAN DA AÇIKLAMA VAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze'nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkesi eksiksiz yerine getirme konusunda tam taahhütte bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok. Bu bölgeler, işgal güçlerinin kontrolünde bulunan 'kırmızı bölgeler' olarak tanımlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu yılın mart ayında savaşın yeniden başlamasından bu yana orada kalan gruplarımızla bağlantı kesildi. O tarihten beri onların hayatta olup olmadıklarına dair bize hiçbir bilgi ulaşmamıştır. Bu nedenle, bu bölgelerde yaşanan herhangi bir olayla ilgimiz yoktur. Hala hayatta biri varsa bile oradaki mücahitlerimizle iletişim kuramıyoruz."