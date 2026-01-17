Gazze Barış Kurulu üyeleri açıklandı

GAZZE Barış Kurulu üyeleri ile geçiş sürecini yönetecek olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi başkanı açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kurulan Gazze Yürütme Kurulu'nda yer aldı.

Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının kritik bir parçası olarak kurulan 'Barış Kurulu' üyelerini ve geçiş sürecini yönetecek olan 'Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi' başkanını kamuoyuna duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın '20 maddelik Gazze barış planına' atıf yapılarak, sürecin ikinci aşamasına resmen geçildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu aşamanın en önemli adımlarından biri olarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) kurulduğu belirtildi. Komiteye, Filistin Yönetimi'nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat'ın başkanlık edeceği duyuruldu. Beyaz Saray, Şaat'ın görev tanımını; "kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi, sivil kurumların yeniden inşa edilmesi ve Gazze'deki günlük yaşamın istikrara kavuşturulması" olarak belirlerken, Şaat'ın aynı zamanda uzun vadeli yönetimin temellerini atacak çalışmalara imza atacağı kaydedildi.

Trump'ın bizzat başkanlık ettiği Barış Kurulu'nda görev yapacak 'Kurucu Yürütme Kurulu' üyeleri de netleşti. Listede; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Apollo Global Management CEO'su Marc Rowan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Robert Gabriel yer aldı.

BAKAN FİDAN 'GAZZE YÜRÜTME KURULU' LİSTESİNDE

Beyaz Saray açıklamasında, Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek üzere 'Gazze Yürütme Kurulu' adıyla yeni bir kurul oluşturulduğu ifade edildi.

Kurulda yer alan isimler şöyle:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır İstihbarat Şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag ve İsrailli gayrimenkul yatırımcısı Yakir Gabay."

Öte yandan Nickolay Mladenov, 'Gazze Yüksek Temsilcisi' olarak atandı. Mladenov'un, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstleneceği, yeniden inşa ve kalkınma süreçlerini denetleyeceği bildirildi.

Güvenlik kanadında ise Tümgeneral Jasper Jeffers, Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak görevlendirildi. Jeffers'ın güvenlik operasyonlarını yöneteceği ve insani yardımların güvenli teslimatını sağlayacağı aktarıldı.