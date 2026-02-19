Haberler

Gazze Barış Kurulu üyeleri aile fotoğrafı çektirdi

Gazze Barış Kurulu üyeleri aile fotoğrafı çektirdi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında toplanan Gazze Barış Kurulu, bölgedeki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani krizin çözümüne yönelik çalışmalar yapacak. Toplantıya 20'den fazla ülke katılıyor, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığını yürüteceği Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı öncesinde üyeler aile fotoğrafı çektirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgede ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani krizin çözümü amacıyla oluşturulan Gazze Barış Kurulu, ABD'nin başkenti Washington'daki Trump Barış Enstitüsü binasında toplandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği ve başkanlığında düzenlenen toplantı öncesinde, kurul üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.

Toplantıya 20'den fazla ülkenin katılması beklenirken, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
