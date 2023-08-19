Gaziantep'te İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 4 hektar alan zarar gördü.

Amanos Dağları eteklerindeki Yağızlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormandan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendi. 1 helikopter, 3 arasöz, 5 su tankı, 4 ilk müdahale aracı ve 25 personelle müdahale edilen yangın, 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 4 hektar alan zarar gördü.