Haberler

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, İran tarafından atılan füzenin imha edildiğini açıkladı. Olaydan hemen önce ABD'nin güvenlik endişeleri nedeniyle, Adana konsolosluğundaki gereksiz personel ve ailelerin Türkiye'nin güneyindeki Adana konsolosluğunu tahliye etmelerini emretmesi dikkat çekti.

  • ABD, Adana konsolosluğundaki gereksiz personel ve ailelerin konsolosluğu tahliye etmelerini emretti.
  • ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için 2. seviye seyahat uyarısını sürdürdüğünü açıkladı.
  • İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat NATO hava savunma unsurları tarafından imha edildi; füzenin bazı parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü.

ABD İsrail ve İran hattında savaş 10'uncu gününe girdi. Karşılıklı saldırıların devam ettiği savaşta İsrail ve ABD, İran'ın İsfahan kentindeki radyasyon tesisini vurdu. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat NATO hava savunma unsurları tarafından imha edildi; füzenin bazı parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü, olayda can kaybı yaşanmadı.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

İletişim Başkanlığı'ndan "Uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz" açıklaması yapılırken füze düşürülmeden önce ABD'nin yaptığı uyarı dikkatlerden kaçmadı.

"ADANA KONSOLOSLUĞUNU TAHLİYE EDİN"

ABD, İran çatışmasıyla ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle, Adana konsolosluğundaki gereksiz personel ve ailelerin Türkiye'nin güneyindeki Adana konsolosluğunu tahliye etmelerini emretti.

TÜRKİYE İÇİN 2. SEVİYE SEYEHAT UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Türkiye için 2. seviye seyahat uyarısını sürdürdüğünü açıkladı. Önümüzdeki günlerde zorunlu olmayan konsolosluk çalışanları ile İncirlik Üssü'nde görev yapan bazı personel ve ailelerinin tahliyesine başlanabileceği iddia edildi, ancak resmi duyuru yapılmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Sabırlar taşıyor! Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a ilk tepki
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

Duruşma yeniden başladı! İmamoğlu ile itirafçı ilk kez yan yana
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBabayaro:

kendileri attı çünkü İran içinde bunlara ajanlık yapan kişiler bizi savaşa sokmaya çalışiyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımkjd8ywgvv:

Resmen savaşa çekildik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler...