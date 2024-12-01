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Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde

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Suriye'de muhaliflerin 8 yıl sonra Beşar Esad rejiminden aldığı Halep'te dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Kentin simgesi olan Halep Kalesi'nin önünde çok sayıda Gaziantep plakalı araçlar görüldü. Ayrıca kalede Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Suriye'nin silahlı muhalif grupların çarşamba günü İdlib'den Halep'e yönelik başlattıkları harekat 72 saatte sonuç verdi. Silahlı muhalifler önceki gün Halep kent merkezine girdi. Kentin neredeyse tamamına yakınında muhalifler hakimiyet sağlarken ilginç görüntüler kaydedildi.

GAZİANTEP PLAKALI ARAÇLAR HALEP KALESİ'NDE

Gaziantep plakalı ve çakarlı çok sayıda lüks araç, kentin simge yerlerinden Halep Kalesi'ne geldi. Ayrıca kalede Türk bayrağının dalgalandığı görüldü.

8 YIL SONRA HALEP'E DÖNDÜLER

Öte yandan 2016'da Rusya'nın müdahalesiyle kentten ayrılmak zorunda kalan muhalif güçler, sekiz yılın ardından Halep'e dönmüş oldu. Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'nde kontrolü sağlayarak 'Özgür Suriye Bayrağı'nı (ÖSO) göndere çekti.

Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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