Gana'da M-çiçeği Vakaları 302'ye Yükseldi

Gana'da M-çiçeği Vakaları 302'ye Yükseldi
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Gana Sağlık Servisi, ülkede M-çiçeği (mpox) virüsü vaka sayısının 302'ye ulaştığını ve son 20 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

BATI Afrika ülkesi Gana'da, M-çiçeği (mpox) virüsü vaka sayısının 302'ye yükseldiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkede 20 yeni M-çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği duyuruldu. Ülkede mayıs ayından itibaren vaka sayısının 302'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, son paylaşılan verilere göre vakalarda en yüksek artışın görüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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