Gana'da M-çiçeği Vakaları 302'ye Yükseldi
Gana Sağlık Servisi, ülkede M-çiçeği (mpox) virüsü vaka sayısının 302'ye ulaştığını ve son 20 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.
BATI Afrika ülkesi Gana'da, M-çiçeği (mpox) virüsü vaka sayısının 302'ye yükseldiği bildirildi.
Gana Sağlık Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkede 20 yeni M-çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği duyuruldu. Ülkede mayıs ayından itibaren vaka sayısının 302'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, son paylaşılan verilere göre vakalarda en yüksek artışın görüldüğü kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya