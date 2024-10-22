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Galler'de Tren Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı

Galler'de Tren Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
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Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİRLEŞİK Krallık'a bağlı Galler'de iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Galler'de polis, dün akşam saatlerinde iki yolcu treninin çarpıştığını duyurdu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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