Galler'de Tren Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı

BİRLEŞİK Krallık'a bağlı Galler'de iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Galler'de polis, dün akşam saatlerinde iki yolcu treninin çarpıştığını duyurdu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.