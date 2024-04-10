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BBC

Galeri Çalışanı Kendi Eserini Gizlice Sergiledi, İşten Çıkarıldı

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Avrupa'nın en büyük modern sanat galerilerinden birisi olan Pinakothek der Moderne'nin çalışanlarından birisi, kendisine ait eseri galeride gizlice sergilediğinin tespit edilmesi sonrası işten çıkarıldı.

51 yaşındaki galeri çalışanı, eserini asmak için duvarda iki delik açtı ve 60 santime 120 cm büyüklüğündeki eserini galeride sergiledi.

Yerel medya, galeri çalışanının, "sanatının keşfedilmesi umuduyla bu hamleyi yaptığını" aktardı.

Galerinin sözcüsü Tine Nehler, söz konusu eserin kısa süre asılı kaldığını duyurarak, galerideki yetkililerin böyle bir durumu hızla fark edeceğini söyledi.

Galerinin teknik hizmetler ekibinin üyesi olan çalışan, kendisini "serbest sanatçı" olarak tanımlıyor.

Eser, galeri çalışanına geri verildi. Ancak çalışan hem işini kaybetti hem de galeriye girmekten men edildi.

Pinakothek der Moderne galerisinde, Pablo Picasso, Max Ernest ve Salvador Dali gibi sanatçıların eserleri de bulunuyor.

Ekim ayında, Almanya'nın Bonn kentinde bulunan ve Almanya'nın en çok ziyaret edilen müzelerinden Bundeskunsthalle'nin bir çalışanının, kendi resmini bir galeride sergilediği ortaya çkmıştı. Ancak eserin sahibi ilk başta bulunamadı.

Galerinin sosyal medya hesabında, "Bizce bu eğlenceliydi ve biz sanatçıyı tanımak isteriz. Temasa geçin! Burada bir sorun yok, sözümüz söz" mesajı paylaşılmıştı.

Ardından galerinin "kaçak" eserinin sahibi küratörlerle temasa geçmişti.

BBC

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