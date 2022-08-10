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G7 Dışişleri Bakanları: Rusya, nükleer santrallerden derhal çekilmeli

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G7 Dışişleri Bakanları: Rusya, nükleer santrallerden derhal çekilmeli

G7 Dışişleri Bakanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan, Zaporijya'da bulunan nükleer santralden ve ülkedeki diğer santrallerden derhal çekilmesi ve kontrollerinin Ukrayna'ya bırakılması talep edildi.

G7 Dışişleri Bakanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan, Zaporijya'da bulunan nükleer santralden ve ülkedeki diğer santrallerden derhal çekilmesi ve kontrollerinin Ukrayna'ya bırakılması talep edildi.

G7 ülkeleri olan Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'da bulunan nükleer santralleri kontrol etmesinin bölgeyi tehlikeye attığını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, " Rusya'nın, Zaporijya nükleer santralinin yanı sıra Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki tüm nükleer tesislerin tam kontrolünü derhal yasal sahibi Ukrayna'ya geri vermesini talep ediyoruz. Zaporijya nükleer santralini işleten Ukraynalı personel, görevlerini tehdit veya baskı olmadan yerine getirebilmelidir. Bölgeyi tehlikeye sokan, Rusya'nın santral üzerindeki sürekli kontrolüdür" denildi.

IAEA'YA DESTEK YİNELENDİ

Öte yandan açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (IAEA) tam destek verildiği de yinelendi. G7 bakanlarının açıklaması şöyle devam etti:

"IAEA'ya tam ve sürekli desteğimizi yineliyoruz. IAEA personeli, Ukrayna'daki tüm nükleer tesislere güvenli ve engelsiz bir şekilde erişebilmeli, bu tesislerin işletilmesinden sorumlu Ukraynalı personelle doğrudan ve müdahale olmaksızın iletişim kurabilmelidir."

NELER OLMUŞTU?

Zaporijya nükleer santrale yakın noktada düzenlenen saldırı sonucu santral hasar gördü. Saldırının ardından Ukrayna, Rusya'yı suçlarken, Rusya ise Ukrayna'yı suçladı. IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresindeki birçok ülkeyi tehlikeye attığını ve bu tarz saldırılardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı. Grossi ayrıca bölgeye IAEA'dan ekip gönderilmesi gerektiğini vurgulamıştı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Zaporijya Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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