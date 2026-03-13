Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe mesaj

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına İran misillemelerle yanıt vermeye devam ediyor. İsrail'i ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan İran'dan geldiği öne sürülen iki füze Türk hava sahasında imha edilirken; bugün yeni kriz yaşandı. Üçüncü kez bir füze Türk hava sahasında imha edildi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TÜRK MESAJ

Füzenin Türk hava sahasında imha edilmesi sonrası İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Arakçi sosyal medya hesabından Türkçe yayımladığı mesajda Türkiye'ye teşekkür etti. Arakçi paylaşımında, "Ramazan'ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır" dedi.

İran'ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirten Arakçi, "Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.