Friends dizisinin Chandler'ı Matthew Perry 54 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü Amerikan televizyon dizisi Friends’te canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle bilinen Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikan medyasının aktardığına göre Perry, Los Angeles’taki evinde ölü bulundu.

1994’te yayımlanmaya başlayan ve New York’ta altı genç arkadaşın hayatını konu alan Friends dizisi 2004 yılına kadar sürdü.

Dizinin final bölümü ABD’de 52,5 milyon kişi tarafından izlendi ve 2000’lerin en çok izlenen TV dizisi bölümü olarak kayıtlara geçti.

Perry'nin ölüm haberini ilk duyuran LA Times ve TMZ, aktörün evindeki küvette tepkisiz halde bulunduğunu söyledi.

BBC’ye konuşan Los Angeles İtfaiye Departmanı sözcüsü, acil müdahale ekiplerinin Pacific Palisades’teki bir adrese, “suyla ilgili yaşanan ve bilinmeyen bir acil durum” nedeniyle gittiğini söyledi ancak Perry’nin adını vermedi.

Friends dizisinin yapımcısı Warner Bros, Perry için "hepimiz için gerçek bir hediye" ifadelerini kullandı.

1969 yılında Massachusetts’te doğan Perry, Kanada’nın Ottawa eyaletinde doğdu. Burada daha sonra Kanada Başbakanı olan Justin Trudeau ile ilkokula birlikte gitti.

Perry’nin ölümü sonrası Trudeau sosyal medya hesabında duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Matthew Perry'nin ölümü şok edici ve üzücü” diyen Trudeau, arkadaşıyla birlikte okulda oynadıkları oyunları asla unutmayacağını söyledi.

Trudeau, “Tüm dünyada insanların onun bize sunduğu neşeyi unutmayacağını biliyorum. Tüm kahkahalarımız için teşekkürler, Matthew. Çok sevildin ve özleneceksin” dedi.

Gençlik yıllarında Los Angeles’a taşınan Perry, Boys Will Be Boys yapımında Chazz Russell karakterini canlandırdı.

Ancak Friends ile birlikte uluslararası bir şöhrete kavuştu.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Lisa Kudrow’un da yer aldığı dizi, tüm zamanların en başarılı TV dizilerinden biri oldu.

Perry, Friends’teki rolüyle 2002 yılında Emmy Ödülleri’ne de aday gösterildi.

Şöhretinin zirvesindeyken ağrı kesici ve alkol bağımlılığı ile de mücadele etti.

2016 yılında BBC Radio 2’ye konuşan aktör, bu bağımlılıkları nedeniyle Friends’in üç senesini hatırlamadığını söyledi.

Geçen yıl bir röportajında, yine aynı nedenle diziyi izlemediğini söyledi.