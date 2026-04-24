Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde şehitler anıldı (2)Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programın ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören yapıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programın ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören yapıldı. Fransız Askeri Mezarlığı'nda törende konuşmaların ardından anıta Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile savaşa katılan ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup Türkiye ile Fransa ulusal marşları okundu. Daha sonra Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro ile beraberindekilerin mezarlara karanfil bıraktı.

Daha sonra İngiliz Helles Anıtı'ndaki törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı ile yabancı milli marşlar okundu. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, İncil'den de bölümler okundu. Vali Toraman ile yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından anıta çelenk bırakıldı. Şehitler Abidesi'ndeki programa katılanlar, her iki törende de hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
