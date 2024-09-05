Fransız Kurtarma Ekipleri Boğulmaktan Kurtardıkları Göçmenler İçin Teşekkür Edildi

BOULOGNE-SUR-MER Belediye Başkanı Frederic Cuvillier, dün Manş Denizi'nde batan, 12 göçmenin yaşamını yitirdiği tekne kazası sonrası 51 kişiyi boğulmaktan kurtaran Fransız kurtarma ekiplerini ziyaret ederek, ekiplere teşekkür etti.

Boulogne-sur-Mer Belediye Başkanı Cuvillier, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dün yaşanan dramın ardından günün sonunda Denizden Sorumlu Devlet Bakanı Herve Berville ile birlikte insanlık dışı olaylara karşı verilen bu amansız mücadelede gösterilen örnek seferberlikten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek üzere bir araya geldik. Ulusal Donanma, İtfaiye, Gümrük, Ulusal Jandarma, insanlık ve dayanışma gösteren yerel balıkçıları selamlama fırsatım oldu. Denizcilik camiası son derece seferber olmuş durumdadır ve bu an aynı zamanda bu trajik gemi kazasında hayatını kaybedenler için bir merhamet anıdır" dedi.