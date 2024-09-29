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Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi

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İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton patlayıcıyla öldürmesi dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Fransız gazetelerinde yer alan bir iddia gündem yarattı. Lübnanlı bir güvenlik kaynağına atıfta bulunarak Le Parisien gazetesi, bir İran casusunun İsrail'e Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine varışıyla ilgili bilgi sağladığını öne sürdü. Öte yandan Nasrallah'ın burada katıldığı gizli toplantıda 12 üst düzey Hizbullah yetkilisinin de hazır bulunduğu ifade ediliyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, savaşı Lübnan'a doğru genişletirken önceki gün dünyayı sarsan bir suikast gerçekleştirildi.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Hizbullah lideri Nasrallah komuta merkezine düzenlenen 80 ton bombanın kullanıldığı bir saldırı sonucu öldürülürken İsrail'in bu hamlesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

"İRANLI CASUS YERİNİ BİLDİRDİ"

Fransız gazetesi Le Parisien, Lübnanlı bir güvenlik kaynağına atıfta bulunarak, bir İran casusunun İsrail'e Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine varışıyla ilgili bilgi sağladığını ortaya çıkardı.

TOPLANTIYA 12 ÜST DÜZEY HİZBULLAH YETKİLİSİ KATILDI

Raporda, Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine, Lübnan'daki İran Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Abbas Nilforoushan'ın aynı aracıyla geldiği belirtildi. Ayrıca, Nasrallah ve Nilforoushan'ın katıldığı toplantıya 12 üst düzey Hizbullah yetkilisinin de katıldığı bildirildi.

Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Le Parisien Güvenlik Politika Lübnan Beyrut İsrail Dünya İran

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Yorumlar (9)

Yücel AtaBir:

Reisi,hariri,nesralleh ,kasım sülümani hepsini iran yok etti ve ettirdi atalarımız boşuna dememiş acemde oyun bitmez diye :)

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Demir Acer:

Terör gruplari ile bir devlet korumamaz her devleten kendine özgü resmi bir ordusu olmasi lazim, ondan dolayidirki tallibandir hamazdir hizbullahfir pkk dir hikaye paraya tapan kuruluslardir

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Seyhmus Aydin:

İran kendinden başka kimseyi düşünmüyor kendi liderini bile oldurtu

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ismail bey :

Bence en tehlikelisi azerbaycan... Hem şii hem israil dostu.

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Çotanak:

Ortadoğu yeniden şekilleniyor mühim olan biz bu projenin neresinde yer alıyoruz, bu işin sonu bize dayanacağı bugünden zaten belli

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VEFA:

Azarbeycan en akıllı dış siyaseti izliyor. Filistin'de boş kahramanlık yapıp, İsrail'le arayı açmadı.Halkını düşünen en iyi siyasetçidir. Haydar Aliyev akıllı, siyasetçi. Çok takdir edilesi!...

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Halit:

iran kendine hizmet edenleri tek tek yem ediyor

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Yücel AtaBir:

İran içinde bir yapı var egerki halk seni seviyorsa ve insanlar senin etrafında toplanıyorsa artık fişin çekilmiştir iran içindeki yapı seni yok. Eder kendi yapmasada israil , amerikaya istiparat verir ve hem seçim aşamasındaki trump yada netanyahunun elini güçlendirir hemde istemedigi kişileri yok eder iran içinde israil ve amerika ile kardeş gibi geçinmek isteyen bir yapı var bu yapının elinde askeiye polis bunun ismine devrim muhafızları yada başka şey diyebilirsiniz para hep onlarda

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