Fransız Bakan'dan Ukrayna uyarısı: AB'ye katılmaları 15-20 yıl sürebilir - Haberler

Fransız Bakan'dan Ukrayna uyarısı: AB'ye katılmaları 15-20 yıl sürebilir
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Rusya tarafından işgale uğrayan Ukrayna, 28 Şubat'ta Avrupa Birliği üyeliği için başvuru yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de ülkesinin acilen AB'ye alınması çağrısında bulundu. Ancak Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceğini söyledi.
Rusya işgali ile karşı karşıya kalan Ukrayna, AB'ye katılmak için beklerken Fransa'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının on yıllar sürebileceği konusunda uyararak, "Dürüst olmak zorundayız. Ukrayna'nın altı ay veya bir iki yıl içinde AB'ye katılacağını söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sürecek" dedi.
Beaune, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'yı AB'ye daha erken entegre etmeye yardımcı olabilecek daha gevşek bir "Avrupa siyasi topluluğu" oluşturulması teklifini yineleyerek, "Ukraynalılara herhangi bir yanılsama veya yalan sunmak istemiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa siyasi topluluğu girişimi, haziran ayında yapılacak AB Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor.
Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'nın uzun vadede AB ile entegrasyonuna olumlu bakıyor ancak bu konuda acele karar verilmeyeceğini mesajını veriyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, geçen haftaki açıklamasında ülkesinin Ukrayna'dan önce Batı Balkan ülkelerini Avrupa Birliği'nde (AB) görmek istediğini söyledi.
Ukrayna'nın AB üyeliğinin hızlandırılmasına karşı çıkan Scholz, "AB'ye giden yolda kestirme yolların olmaması Batı Balkanlar'daki 6 ülkeye karşı da adil olmanın gereğidir. Bu ülkeler yıllardır yoğun reformlar yapıyorlar ve katılıma hazırlanıyorlar. Onlara verdiğimiz sözleri tutmamız sadece bizim güvenilirliğimizle ilgili bir mesele değildir. " değerlendirmesinde bulundu.,
Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parçası olan 3 ülke Avrupa Birliği üyeliği için resmi başvuru yaptı. Ukrayna ve Gürcistan'ın ardından Moldova da mart ayı başında AB'ye başvurduğunu duyurmuştu.