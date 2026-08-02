Haberler

Fransa'nın güneydoğusunda yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişi tahliye edildi

Fransa'nın güneydoğusunda yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişi tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FRANSA’nın güneydoğusundaki Var vilayetinde yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

FRANSA'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Fransa basını, Var vilayetinde önceki gün yeniden alevlenen yangına 1500 itfaiyeci, 10 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildiğini duyurdu. Yangın nedeniyle vilayette 2 bin 500 kişi tahliye edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde bu yıl 14 bin 320 yangın çıktığını ve bu yangınlarda 119 bin hektar alanın yandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü

Fenerbahçe'de büyük sevinç: Geri döndü, 91 numaralı formayı giyecek
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun

Seyyar satıcıdan anneye tepki çeken sözler! Hem de çocuğunun yanında
62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

62 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giyip yıllara meydan okudu
Ülke bir anda karanlığa gömüldü: ABD bu işin neresinde?

Ülke bir anda karanlığa gömüldü: ABD bu işin neresinde?
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor

Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! O hizmet tarihe karışıyor
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Başkanın kardeşinden Özel’in kasasına seçim öncesi sır transfer
Bakırköy’de parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Parkta infial yaratan görüntü! Polis ekipleri hemen düğmeye bastı