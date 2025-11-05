Haberler

Fransa, İran'da Tutuklu 2 Vatandaşının Serbest Bırakıldığını Açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da 2022'den beri tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris'in serbest bırakıldığını duyurdu. İki vatandaş, Tahran'daki Fransız Büyükelçiliği'ne doğru yola çıktı ve Fransa'ya dönüşleri için görüşmeler devam ediyor.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022'den bu yana İran'da tutuklu bulunan 2 Fransız vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 yıldır İran'da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris, Evin Hapishanesinden serbest bırakıldı ve Tahran'daki Fransız Büyükelçiliği'ne doğru yola çıktı. Bu ilk adımı memnuniyetle karşılıyorum. Fransa'ya mümkün olan en kısa sürede dönmelerini kolaylaştırmak için görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris, Tahran'a Mayıs 2022'de yaptıkları gezi sırasında tutuklandı. İran makamları, Kohler ve Paris'i casusluk yapmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
