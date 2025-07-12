Fransa'dan PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum

Fransa'dan PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
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Fransa'dan PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK üyesi bir grubun dün Süleymaniye'de silah bırakmasının memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Fransa, PKK'nın feshedilmesinin devam etmesini, fiili ve doğrulanabilir olmasını, şiddetin kesin bir şekilde sona ermesini ve demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayalı kapsayıcı bir siyasi sürecin önünü açmasını umuyor" açıklamasını yaptı.

Bir grup terör örgütü PKK üyesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentindeki Dukan ilçesinde dün düzenlenen törenle silah bıraktı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada " Fransa, Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) yaklaşık 30 üyesinin 11 Temmuz 2025'te Kuzey Irak'taki Kürdistan Özerk Bölgesi'nde silahsızlanma törenini memnuniyetle karşılıyor. Bu tören, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının ve PKK'nın 12 Mayıs 2025'te kendini feshedip silahlı mücadelesine son verme açıklamasının ardından gerçekleşti. Fransa, PKK'nın feshedilmesinin devam etmesini, fiili ve doğrulanabilir olmasını, şiddetin kesin bir şekilde sona ermesini ve demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayalı kapsayıcı bir siyasi sürecin önünü açmasını umuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Yalanci kurbaga yiyenler

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