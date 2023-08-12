Fransa'dan İngiltere'ye Göçmen Teknesi Batması: En Az Altı Kişi Hayatını Kaybetti

Fransa'dan İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan göçmen teknesinin Manş Denizi'nde batması sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İngiltere'ye geçiş rotasında yaşanan bu olay, göçmen krizini bir kez daha gündeme getirdi.

Fransa'dan İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan göçmen teknesinin Manş Denizi'nde batması sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti. Fransa'dan İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan göçmen teknesinin Manş Denizi'nde batması sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti, kaybolanlar için arama çalışmaları sürüyor.

Fransız sahil koruma ekipleri, denize düştüğü belirlenen 5 ila 10 kişinin hala kayıp olduğunu, 55 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının Fransa'dan dört gemi, bir helikopter ayrıca İngiltere'den iki gemi ile yürütüldüğünü, kurtarılanların bazılarının İngiliz gemileri tarafından kurtarıldığını belirtti. Ölen göçmenlerden birinin Afganistan kökenli olduğu açıklandı. Beş kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Fransız sahil güvenlik yetkilileri, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) verdiği demeçte bir sahil gözetleme uçağının da arama kurtarma faaliyetleri için görevlendirildiğini açıkladı.

İngiliz hükümeti tarafından Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, 2018 yılından bu yana en az 100 bin göçmen, küçük teknelerle Fransa ve İngiltere arasında yer alan Manş Denizi'ni geçti.

Mart ayında İngiltere'nin Paris'e yıllık yüz milyonlarca euro ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından, Fransız yetkililer geçiş rotasında devriyeleri ve diğer caydırıcı önlemleri artırdı.

Dünyanın en yoğun deniz yollarından biri olan bu rotada, son on yılda çok sayıda mülteci boğularak hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışırken beş göçmen denizde hayatını kaybederken, dört kişi kayboldu. Kasım 2021'de ise 27 mülteci Manş Denizi'nde bir teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi.

Yardım kuruluşlarının çabasıyla yüzlerce göçmen kurtarıldı

Öte yandan yardım kuruluşlarının çabasıyla Akdeniz'de yüzlerce göçmen kurtarıldı. Fransız Sivil Toplum Kuruluşu SOS Méditerranée tarafından kullanılan "Ocean Viking" gemisi 48 saatlik bir operasyonla 623 kişiyi kurtardı. Kuruluşun Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, bunun geminin en geniş çaplı kurtarma operasyonu olduğu açıklandı.

Kurtarılanlar arasında Sudan, Gine, Bangladeş'ten göçmenlerin olduğu belirtilirken, kurtarma operasyonu İtalya adası Lampedusa ile Tunus arasında gerçekleşti.

AFP, epd. / AI, HT

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