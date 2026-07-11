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Fransa'da orman yangını çıkardığından şüphelenilen 32 kişi gözaltına alındı

Fransa'da orman yangını çıkardığından şüphelenilen 32 kişi gözaltına alındı
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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 22 vilayette orman yangını çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan, sorumluların yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

FRANSA'da orman yangınları çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma teşkilatının orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Nunez, 22 vilayette orman yangını çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Vahim sonuçlar doğuran ve itfaiye erlerimizi hayatları pahasına seferber eden bu kabul edilemez davranışların sorumluları, artık yargı önüne çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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