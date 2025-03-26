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Fransa'da iki gösteri uçağı havada böyle çarpıştı

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Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait iki gösteri uçağı prova esnasında havada çarpıştı. Üç pilot paraşüt ile atlayarak kurtulmayı başardı. Havadaki korkunç anlar kameraya yansıdı.

Fransa'da 25 Mart Salı günü 113. Hava Üssü yakınlarında Fransız Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Patrouille de France'ın prova uçuşunda havada korku dolu anlar yaşandı.

İKİ UÇAK HAVADA ÇARPIŞTI

The Sun'da yer alan habere göre; yedi "Alpha" uçağının katıldığı provada iki uçak havada çarpıştı. Kanadı kırılan uçaklar kontrolsüz bir şekilde yere çakıldı. Fransız Silahlı Kuvvetleri üç pilotun paraşüt yardımıyla kazadan sağ kurtulduklarını açıkladı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Uçakların havada çarpışıp düştüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde gösteri esnasında Fransız bayrağının renkleri olan beyaz, kırmızı ve mavi renkte duman atan uçaklardan ikisinin havada çarpışıp kontrolsüz bir şekilde aşağıya düştüğü anlar yer aldı.

Fransa'da iki gösteri uçağı havada böyle çarpıştı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Uçaklarla bu kadar yakından uçup şekilli hareketler yapmanın gösteri uçuşu olmasına hiç anlam veremiyorum. Bu hareket kabiliyetini varsa sahada gösterirsin yeri geldiğinde, çocuk oyuncağı gibi her özel günde koca uçakla sirk gösterisi yapıyor sonrada otur kaza sonucuna üzül durumu. Gösteri için bu kadar riski almak akıllı askerin işi değil bence.

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