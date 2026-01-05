Haberler

Fransa'da doktorlar grevde

Güncelleme:
Fransa'da hükümetin 2026 sosyal güvenlik bütçesine yönelik değişikliklere doktorlar tepki gösterdi ve yaklaşık 10 gün sürecek bir grev başlattı. Grev sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açabilir.

FRANSA'da hükümetin 2026 sosyal güvenlik bütçesi nedeniyle doktorların greve başladığı bildirildi.

Fransa basını, hükümetin sosyal güvenlik bütçesinde muayene ve tedavi ücretlerinin kontrol altına alınmasına yönelik değişikliklerin doktorlar tarafından tepkiyle karşılandığını duyurdu. Doktorların yaklaşık 10 gün boyunca grev yapmasının planlandığı, bu durumun, hastane ile sağlık hizmetlerinde aksamalara ve bazı operasyonların ertelenmesine yol açabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

