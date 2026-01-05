Fransa'da doktorlar grevde

FRANSA'da hükümetin 2026 sosyal güvenlik bütçesi nedeniyle doktorların greve başladığı bildirildi.

Fransa basını, hükümetin sosyal güvenlik bütçesinde muayene ve tedavi ücretlerinin kontrol altına alınmasına yönelik değişikliklerin doktorlar tarafından tepkiyle karşılandığını duyurdu. Doktorların yaklaşık 10 gün boyunca grev yapmasının planlandığı, bu durumun, hastane ile sağlık hizmetlerinde aksamalara ve bazı operasyonların ertelenmesine yol açabileceği belirtildi.