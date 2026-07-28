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Fransa'da Yangın: Lacanau'da 4 Bin Kişi Tahliye Edildi

Fransa'da Yangın: Lacanau'da 4 Bin Kişi Tahliye Edildi
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Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde bir haftadır süren yangın nedeniyle Lacanau tatil beldesinde 4 bin kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. 2 binden fazla itfaiye görevlisinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

FRANSA'nın Lacanau tatil beldesindeki 4 bin kişinin yangın riski nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da yaklaşık 1 haftadır devam eden yangın nedeniyle 4 bin kişi daha tedbir amaçlı tahliye edildi. Gironde Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gironde'a bağlı Lacanau tatil beldesindeki kamplarda, köylerde ve eğlence merkezlerinde konaklayan 4 bin kişinin, yangın riski nedeniyle tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, 2 binden fazla itfaiye görevlisinin yangına havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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