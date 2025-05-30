Fransa'da Çocukların Bulunduğu Kamu Alanlarında Sigara İçmek Yasaklandı

Fransa'da Çocukların Bulunduğu Kamu Alanlarında Sigara İçmek Yasaklandı
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Fransa, çocukları sigara kullanımından korumak amacıyla parklarda, plajlarda ve okul çevrelerinde sigara içmeyi yasakladı. İhlal edenlere 135 avroya kadar para cezası uygulanacak.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Fransa genelinde parklar, plajlar, okul çevreleri, otobüs durakları ve spor sahaları gibi çocukların bulunduğu kamusal alanlarda sigara içmek temmuzdan itibaren yasaklanacak. Yasağı ihlal edenler para cezasına çarptırılacak.

Fransa'da, çocukları sigara kullanımına karşı korumak amacıyla önemli bir adım atıldı. Ülke genelinde parklar, plajlar, okul çevreleri, otobüs durakları ve spor sahaları gibi çocukların bulunduğu kamusal alanlarda sigara içmek temmuz ayından itibaren yasaklanacak. Yasağı ihlal edenlere 135 avroya kadar para cezası uygulanabilecek.

Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Ouest-France gazetesine verdiği röportajda, "Çocukların bulunduğu yerlerde tütün ortadan kalkmalı. Sigara içme özgürlüğü, çocukların temiz hava hakkının başladığı yerde sona erer" ifadelerini kullandı.

Yasa, restoranların açık alanlarında sigara içilmesini engellemiyor. Ayrıca elektronik sigaralar yasağın dışında tutuldu. Ancak Bakan Vautrin, elektronik sigaralardaki nikotin miktarının ve aroma çeşitliliğinin sınırlandırılması yönünde de adımlar atılacağını belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
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