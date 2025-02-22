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Fransa'da bıçaklı saldırgan bir kişiyi öldürdü, beş polisi yaraladı

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Fransa'nın Mulhouse kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. 69 yaşındaki bir şahıs hayatını kaybederken; 5 polis yaralandı. Cumhurbaşkanı Macron saldırıyı terör eylemi olarak değerlendirdi.

Fransa'nın doğusunda şüpheli bir şahısın polis memurlarına bıçakla saldırması üzerine olaya müdahale eden 69 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. 5 polis yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 POLİS YARALANDI

Fransa ulusal basında yer alan haberlere göre, Mulhouse kentinde Cumartesi günü öğleden sonra Kongo'ya destek gösterisi sırasında meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere 5 polis yaralandı.

MACRON'NDAN İLK AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bıçaklı saldırının "hiç şüphesiz bir İslamcı terör eylemi" olduğunu söyledi. Terörle mücadele savcılığına (PNAT) göre, tutuklanan kişi Cezayirli bir erkek ve şüpheli saldırgan, terör önleme izleme listesinde yer alıyor.

TERÖRLE MÜCADELE SAVCILIĞI: GÖRGÜ TANIKLARI TEYİT ETTİ

PNAT tarafından yapılan açıklamada, saat 16: 00'dan kısa bir süre önce Arapça "Tanrı en büyüktür" diye bağırarak yerel polis memurlarına saldırdığı belirtildi. Görgü tanıkları Agence France-Presse'e şüphelinin bu ifadeyi birkaç kez bağırdığını doğruladı. PNAT, Portekiz vatandaşı olduğu anlaşılan yoldan geçen kişinin olaya müdahale etmeye çalışırken öldüğünü söyledi.

Fransa'da bıçaklı saldırgan bir kişiyi öldürdü, beş polisi yaraladı
Kaynak: ANKA / Dünya
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